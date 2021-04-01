Новосаратовка как новое перспективное направления для жизни

На петербургском рынке растет доля сделок с загородной недвижимостью. Все больше горожан отдают предпочтение свежему воздуху и желают оставить позади суету и стрессы. Многие, впрочем, отказываются от идеи жить за городом, думая, что собственный дом – дорогое удовольствие. На самом же деле стоимость трехэтажного таунхауса сопоставима с трехкомнатной квартирой.

Смотрим в будущее, делаем выбор в пользу экологии

При выборе дома нужно расставить приоритеты и понять, что для вас важно, а что второстепенно. Если вы устали от многоэтажек с забитыми автомобилями дворами, обратите внимание на ближайший пригород.

В петербургских пригородах наиболее интересный формат жилья – таунхаусы, которые, с одной стороны, обладают преимуществом коттеджей и, с другой стороны, стоят значительно дешевле.

При грамотной застройке владелец жилья может получить довольно просторный дом с благоустроенной территорией вдали от шумного города, на лоне природы. Решится и вопрос нехватки парковочных мест.

У проживания за городом есть при этом и слабая сторона – транспортная доступность.

Отметим, что среди всех локаций выгодно выделяется поселок Новосаратовка, который расположен на границе Петербурга и Ленинградской области в направлении поселка им. Свердлова. Здесь ООО «Меткем» завершает первый этап строительства поселка «Невская усадьба», который состоит из трехэтажных таунхаусов.

Таунхаус по стоимости квартиры

В рамках первой очереди в «Невской усадьбе» построено 528 квартир. К 2024-му году их число планируют увеличить до 1228. На территории поселка также появятся школа и детский сад. В рамках отдельного этапа планируют возвести торговый комплекс – его открытие запланировано до конца следующего года.

По словам руководителя отдела продаж поселка таунхаусов «Невская усадьба» Ирины Матвиенко, у каждой квартиры есть отдельный вход, их площадь варьируется от 112 до 270 квадратных метров, что дает возможность спланировать так, как как вам нравится, и учесть пожелания членов семьи.

«Места точно хватит всем. Перед каждой квартирой предусмотрена стоянка для автомобиля. Охраняемая благоустроенная приусадебная территория имеет детские и спортивные площадки. Так что можно без опаски отпускать детей гулять на свежем воздухе. Но самое важное – стоимость жилья в нашем таунхаусе сопоставима с ценой за двухкомнатную — трехкомнатную квартиру», — уточнила она.

Планировка таунхауса позволяет приспособить их под любые потребности. В них можно организовать гостиную, спальную, детскую, рабочий кабинет, стеллажи для хранения спортивного инвентаря. Дизайнеры компании готовы помочь будущим жильцам воплотить их идеи.

Самое ценное – в расположении

Новосаратовка находится между Невой и Невским лесопарком, на территории которого расположен этнопарк «Усадьба Богословка». Место – идеально для любителей активного отдыха. В любой момент можно сесть на велосипед и отправиться в лесопарк на прогулку. В зимнее время там можно кататься на лыжах.

Еще один плюс – расстояние от поселка до КАД не больше трех километров. Без пробок на автомобиле до «Пролетарской» можно доехать за восемь минут. До «Улицы Дыбенко» дорога займет около 15 минут. Добраться до «Невской усадьбы» можно и без автомобиля – в 700 метрах от ЖК находится остановка общественного транспорта. Время в пути может составить 20-30 минут.

Отметим, что «Невская усадьба» обеспечена всеми городскими коммуникациями. В ЖК есть вода, водоотведение, газ и электроснабжение. В каждой квартире установлен газовый котел. Каждый таунхаус оборудован индивидуальными приборами учета, что позволит значительно экономить на коммунальных платежах.

Перспективы развития как залог будущего комфорта

У Новосаратовки – мощный потенциал к развитию. К этому вопросу власти Ленобласти подойдут, учитывая опыт Мурино и Кудрово. Во-первых, территорию намерены обеспечить надлежащей инфраструктурой. В планах – строительство пожарной части, станция скорой помощи, школ и детсадов, хоккейной арены для детской спортивной школы «СКА-Легион». Дорогу намерены расширить до четырех полос, обсуждается также продление Правобережной линии метро до поселка.

«Невская усадьба» обещает стать жемчужиной поселка. Поможет в этом и архитектурное решение ЖК. Фасады таунхаусов будут перекликаться с главными петербургскими достопримечательностями – Зимним, Михайловским, Строгановским и другими дворцами.

В ближайшее время, с наступлением тепла, начнутся работы по отделке.