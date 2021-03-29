В Ленобласти 30 марта ожидаются дождь и мокрый снег

Во вторник, 30 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью и днем в регионе ожидаются небольшие дожди, а на востоке местами выпадут осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха ожидается на уровне +2 … +7 градусов, а днем столбики термометров покажу +6 … +11 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду, а ночью, возможно, до 17 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 24 марта, в Северной столице был самый теплый день с начала года. В город пришла весна — воздух прогрелся до +10 градусов. Сегодня, однако, в Петербурге снова похолодало и синоптики даже обещают снег.