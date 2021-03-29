В Суэцком канале возобновилась навигация кораблей

Навигация по Суэцкому каналу, с 23 марта заблокированному севшим на мель контейнеровозом Ever Green, возобновилась.
Об этом рассказал советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, сообщает РИА «Новости».
По его словам, на разгрузку канала понадобится до четырех дней.
Напомним, 23 марта, контейнеровоз, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine, сел на мель в Суэцком канале, полностью перекрыв движение по воде. Судно оказалось на мели, сбившись с курса, к чему, в свою очередь, привел сильный ветер.
Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около 9,6 млрд долларов.
Суэцкий канал — один из важнейших торговых путей мира, через который проходит примерно 10 процентов международной торговли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соглашение о создании современного порта и линии контейнерных перевозок по Северному Морскому пути было подписано в Санкт–Петербурге на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».