Стриженова сломала руку на съемках программы «Время покажет»

Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и получила травму. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и получила травму. Фото: instagram.com/strizhenovae/

Ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и получила травму.

По словам ее соведущего Руслана Осташко, Стриженову отвезли в больницу на скорой, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что дальнейшего графика съемок пока нет.

«Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный»,- сказал Осташко.

На записи передачи видно, что Стриженова упала во время записи программы в Останкино. Телеведущая шагнула назад, анонсировав рекламную паузу, и оступилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фотография в спортивном костюме цвета фуксии появилась в Instagram-аккаунте Екатерины Стриженовой. Она тут же набрала огромное количество «лайков» и комментариев – поклонники не могут перестать восхищаться 51-летней телеведущей и ее стройной фигурой.