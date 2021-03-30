Ушел из жизни исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский

В Петербурге в возрасте 85 лет скончался советский и российский писатель-историк Наум Александрович Синдаловский. Об этом стало известно в понедельник утром 29 марта.

Писатель родился шестого ноября 1935 года в Ленинграде. Перед тем как стать краеведом Синдаловский служил на Балтийском флоте, работал инженером на заводе.

Он стал известным как исследователь петербургского городского фольклора, создав более 30 книг по истории Северной столицы.

Несколько лет назад в интервью Наум Синдаловский признался, что остерегается возможности чтения его книг как энциклопедий.

«Легенда имеет право на существование только в единственном случае: когда она названа легендой. Иначе она выдается за исторический факт, а не дай бог мои книги будут восприниматься как учебники истории. Поэтому все мои повествования пронизаны «будто бы», «якобы», «как говорят». Они подтверждают, что это не правда, не факт, а интерпретация факта — как это виделось народу», — высказался Синдаловский.

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