Тренер сборной Петербурга по баскетболу умер во время матча

Виктор Королев работал тренером с 1990 года. Фото: Федерация баскетбола Санкт-Петербурга

Виктор Королев работал тренером с 1990 года. Фото: Федерация баскетбола Санкт-Петербурга

Во время баскетбольного матча умер тренер Виктор Королёв. Об этом 28 марта сообщили в Российской федерации баскетбола.

В РФБ выразили соболезнования родным и близким специалиста, а также сотрудникам СШОР «Купчинский Олимп» и СШОР Кировского района Петербурга, где Королев работал тренером.

Во время матча за бронзовые медали первенства России среди девушек Виктор Королев внезапно потерял сознание и скоропостижно скончался. Причины смерти уточняются.

Матч был прерван. Винал между Самарской областью и Москвой-1. Обе игры состоятся позднее.

Виктор Королев окончил Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище тыла им. Ленинского комсомола, затем прошел переподготовку в НГУ им. Лесгафта. Он работал тренером с 1990 года.

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