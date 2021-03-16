Капитан клуба МХЛ «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в реанимации после попадания шайбы в голову

Во вторник, 16 марта, стало известно о гибели хоккеиста петербургского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Спортсмен скончался в реанимации в возрасте 19 лет. Тимур попал в больницу в пятницу, 12 марта, после попадания шайбы в сонную артерию на матче против ярославского «Локо». Четыре дня врачи боролись за его жизнь, хоккеиста планировали перевозить в Москву, но трамва, к сожалению, оказалась слишком серьезной.

В память о капитане молодежного «Динамо» ближайшие игры Континентальной хоккейной лиги и МХЛ начнутся с минуты молчания.

«В свои 19 лет Тим провёл за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат», — отметили в клубе.

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