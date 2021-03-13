Рудковская объяснила, почему Косторная ушла от Плющенко

Продюсер отметила, что фигуристка тренировалась не у Плющенко, а у другого человека из академии.

Продюсер Яна Рудковская объяснила, почему фигуристка Алена Косторная ушла из группы ее мужа – олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко. Своим мнением она поделилась в интервью «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что Косторная пришла заниматься в «Ангелы Плющенко» к Сергею Розанову. Плющенко лишь иногда помогал фигуристке. Рудковская подчеркнула, что Константинова, Рябова и Косторная ушли не от олимпийского чемпиона, а от своих тренеров из академии.

«Никому не интересно писать, что Косторная ушла от Розанова. А вот если написать — от Плющенко, то это будет топ-5 «Яндекса» и всех поисковых систем»,

— выразила мнение Рудковская.

Она добавила, что хорошо относится к Алене, но считает, что уйти можно было по-другому. Теперь Плющенко будет дозировано подходить к приему новые учеников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова посетила академию Плющенко, чтобы обсудить новый проект.