Бузова посетила академию Плющенко, чтобы обсудить новый проект

Телеведущая Ольга Бузова побывала на тренировке в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Певица сфотографировалась с главой академии, его супругой, продюсером Яной Рудковской, и воспитанниками школы.

«Наш новый «ангел Плющенко», — написал Плющенко на своей странице.

Цель визита подтвердила и Рудковская, написав в своем аккаунте: «Готовим новый ледовый необычный проект!»

Напомним, осенью прошлого года Бузова впервые встала на коньки. В паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым ей удалось дойти до финала «Ледникового периода».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова проиграла в 10-м сезоне «Ледникового периода».