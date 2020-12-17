Зрители ликуют: Бузова проиграла в «Ледниковом периоде»

Зрители ликуют: Бузова проиграла в &#171;Ледниковом периоде&#187;
Бузова не смогла победить в шоу, хотя очень старалась. Фото: instagram.com/buzova86

Хейтеры были уверены, что певица купит победу.

10-й сезон «Ледникового периода» подошел к концу. Первое место заняла пара Ольги Кузьминой и Александра Энберта. С таким решением большинство зрителей согласились: они отмечают, что актриса проделала большой путь, чтобы оказаться в лидерах.

Другие добавляют, что удивлены, так как были уверены, что первое место достанется Ольгу Бузовой. Зрители не верили в честность жюри и были уверены, что артистку «тянут» в финал, чтобы затем вручить ей награду. Поклонники шоу не сомневались, что певице удастся «купить» первое место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова начала задыхаться во время тренировки на льду. Телеведущая отметила, что этот прокат стал для нее самым сложным. У нее не было физических и моральных сил.

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