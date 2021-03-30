В Петербурге 3 апреля почтят память жертв теракта в метро

Пострадавшим и родственникам погибших граждан, оказана необходимая психологическая, социальная, медицинская, юридическая и иная помощь, отмечают в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Пострадавшим и родственникам погибших граждан, оказана необходимая психологическая, социальная, медицинская, юридическая и иная помощь, отмечают в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. Скриншот: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

В субботу, 3 апреля, в Северной столице состоятся памятные мероприятия, посвященные четвертой годовщине теракта на станции метро «Технологический институт».

По инициативе родственников погибших, в 12:00 в этот день в Троице-Измайловском соборе состоится панихида, после чего у памятной доски на платформе станции «Технологический институт» возложат цветы. Организаторы, Национальная ассоциация оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций «НАДО ЖИТЬ», предлагают горожанам почтить память жертв теракта в течение дня, чтобы не нарушать норм дистанцирования на платформе.

Напомним, что трагедия произошла 3 апреля 2017 года. В 14:33 в на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, признанный террористическим актом. По официальным данным МЧС России на момент совершения теракта пострадало 103 человека, 15 человек погибли.

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