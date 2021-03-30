В Петербурге и Ленобласти абоненты МегаФона увеличили число самостоятельных активаций SIM-карт

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области абоненты МегаФона в три раза увеличили количество самостоятельных активаций SIM-карт оператора через мобильное приложение МегаФон и сервис Госуслуг. Такой способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, приобретая SIM-карты через несетевую розницу компании.

SIM карты МегаФона с саморегистрацией жители Северной столицы и области могут приобрести в магазинах у дома, киосках «Первая Полоса», в гипермаркетах и крупных розничных сетях «Детский Мир», «М.Видео», DNS и др., в интернет-магазинах Ozon и Wildberries, в службе доставки «Яндекс.Лавка» и «Перекресток», в почтовых отделениях (только для Санкт-Петербурга). Всего по городу насчитывается порядка 3000 пунктов продаж, в Ленинградской области – более 1500 торговых точек.

«Сейчас стать абонентом МегаФона можно и без посещения специализированного салона компании. Мы активно расширяем каналы продаж SIM-карт с саморегистрацией и создаем максимально комфортные условия для наших клиентов, которые позволяют им оставаться на связи без посещения нашей фирменной розницы. Мы видим очень хороший рост популярности данного способа подключеня абонентов и стараемся максимально охватывать все возможные офлайн и онлайн каналы дистрибьюции, удобные нашим существующим и потециальным клиентам», – отмечает Владимир Бакалов, директор отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в течение нескольких минут в мобильном приложении МегаФона, там же выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами, достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале Госуслуг. Активация займет не более 10 минут.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.