Песков раскрыл главное увлечение Путина

Песков раскрыл главное увлечение Путина
Путин поддерживает уровень знания иностранных языков. Фото: скриншот "Россия 24"

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о главном увлечении президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера, главным хобби президента является чтение. Он предпочитает читать историческую литературу и мемуары.

В беседе с «Аргументами и фактами» Песков также отметил, что Путин также смотрит иностранные телеканалы и несколько раз в неделю занимается английским. Президент РФ выписывает газеты, которые читает и в своей резиденции, и в поездках. Кроме того, глава государства еще получает дайджест прессы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, почему не стал делать прививку от коронавируса на камеру.

Напомним, Владимир Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Непонятно, какую именно вакцину использовали, говорится лишь, что отечественную. Вскоре президенту предстоит ввести вторую дозу – пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, это произойдет спустя две-три недели после первой.

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