Роспотребнадзор не ждёт третьей волны коронавируса

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор не ожидает третьей волны COVID-19 в России. С таким заявлением выступил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что на данный момент в России быстрыми темпами растёт иммунная прослойка за счет переболевших и вакцинированных.

По его словам, уже около 40 процентов населения столицы – c антителами. По прогнозам эксперта, если к маю привитых будет 60-70 процентов, то третьей волны коронавирусной инфекции не будет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что городские власти допускают возможность третьей волны коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчете межведомственного координационного совета за 30 марта. Снижение второй волны пандемии в Петербурге замедляется.