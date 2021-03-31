В Петербурге скончался бывший депутат ЗакСа Владимир Гольман

В Петербурге скончался бывший депутат Законодательного собрания Владимир Гольман. О трагедии сообщил спикер парламента Вячеслав Макаров.

Об этом стало известно в среду, 31 марта, в ходе заседания. Гольман умер в одной из больниц города на 88-м году жизни.

Депутаты почтили память Владимра Гольмана минутой молчания. Спикер ЗакСа выразил соболезнования родным и близким бывшего парламентария.

Владимир Гольман был депутатом ЗакСа с первого по четвертый созыв: с 1994 по 2011 годы. С 1995 года он был президентом Союза строителей «Союзпетрострой».

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