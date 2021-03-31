Хорватия открыла въезд в страну всем вакцинированным от коронавируса

Въехать в страну можно со справкой о вакцинации и с наличием антител у переболевших. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Въехать в страну можно со справкой о вакцинации и с наличием антител у переболевших. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Хорватия с 1 апреля разрешает въезд в страну людям, привившимся от коронавируса, в том числе российскими вакцинами. Об этом заявил глава МВД страны Давор Божинович.

Данные меры будут действовать до 15 апреля включительно. Возможна их пролонгация. Въехать в страну можно будет с документом о подтверждении вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Также будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены Евросоюза,

Как сообщает издание «РИА Новости», подтверждение о перенесенном COVID-19 будет действовать 180 дней.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, обнаружен в Хорватии.