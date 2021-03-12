В Хорватии женщина умерла после прививки AstraZeneca

Однако сейчас невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертью. Фото: pixabay.com

Однако сейчас невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертью. Фото: pixabay.com

Первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, обнаружен в Хорватии.

О смерти 91-летней пациентки из-за легочной эмболии стало известно 12 марта, сообщает HRT. Жительница Хорватии ранее привилась вакциной AstraZeneca.

Однако сейчас невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертью, поэтому была запрошена дополнительная документация для ее выявления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.