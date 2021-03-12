В Хорватии женщина умерла после прививки AstraZeneca

В Хорватии женщина умерла после прививки AstraZeneca
Однако сейчас невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертью. Фото: pixabay.com

Первый смертельный случай, который может быть связан с последствиями применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, обнаружен в Хорватии.

О смерти 91-летней пациентки из-за легочной эмболии стало известно 12 марта, сообщает HRT. Жительница Хорватии ранее привилась вакциной AstraZeneca.

Однако сейчас невозможно установить причинно-следственную связь между введением вакцины и смертью, поэтому была запрошена дополнительная документация для ее выявления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге проходит массовая вакцинация от коронавируса. На данный момент полностью цикл закончили более 185,8 тысяч человек. Среди них ни одного пациента с тяжелыми реакциями.

вакцина прививка хорватия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Миннеаполиса выплатят 27 миллионов долларов семье Флойда
В Петербурге уничтожили более 120 килограммов «санкционки»
Жильцы дома из Красносельского района Петербурга пожаловались на угрозы со ...
«Хочу завоевать ту медаль, которой еще у меня нет». Большунов поделился ...
Генменеджер «Вашингтона» рассказал о переговорах по новому контракту Овечкина
В Хорватии женщина умерла после прививки AstraZeneca
В центре при НАТО рассказали о «разгоревшейся войне» из-за России
Из туберкулезной больнице на Тореза во время пожара эвакуировали 25 человек