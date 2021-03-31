Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию на коронавирус

Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию на коронавирус
Ведомство разрешило обеспечивать охват населения тестами на коронавирус любым методом, а не только ПЦР. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирусную инфекцию. Новое постановление утвердила глава ведомства Анна Попова.

Теперь будут учитываться результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель COVID-19.

Согласно данным на официальном портале правовой информации, минимальный уровень диагностики должен ежесуточно составлять 200 тестов на 100 тыс. человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор не ждет третьей волны коронавируса. Уже около 40 процентов населения столицы – c антителами.

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