Депутаты Петербурга отказались защищать парк Малиновка — там построят храм

Депутаты Петербурга отказались защищать парк Малиновка &#8212; там построят храм
Парк Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга не поддержали включение парка Малиновка в Красногвардейском районе города в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

За присвоение парку охранного статуса выступали местные жители, поскольку зеленую зону хотят отдать под строительство храма. Соответствующие поправки, вынесенные на обсуждение парламентарием Борисом Вишневским, сегодня, 31 марта, рассматривались во втором чтении, но не прошли дальше.

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, «может быть, месяцы, может быть, годы, но храм-то православный [в Малиновке — прим. ред.] будет». Добавим, что в перечень ЗНОП также отказались включать сквер в Кузнечном переулке, на месте которого планируется построить музей Достоевского.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обсуждали депутаты на сегодняшнем заседании, помимо парков.

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