Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны COVID в России

Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны COVID в России
Дмитрий Песков отметил, что нотки оптимизма в сегодняшний статистики все же есть. Фото: kremlin.ru

В России по-прежнему сохраняется угроза новой очередной волны пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, созданный при правительстве штаб продолжает следить за ситуацией и сохраняет ограничения, несмотря на снижение новых случаев заражения.

Как сообщил ТАСС, представитель Кремля напомнил, что полной победы над пандемией COVID-19 пока нет, поэтому угроза прихода третьей волны вполне реальна.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию на коронавирус.

Дмитрий Песков пандемия Россия


 

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