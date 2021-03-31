Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны COVID в России

В России по-прежнему сохраняется угроза новой очередной волны пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, созданный при правительстве штаб продолжает следить за ситуацией и сохраняет ограничения, несмотря на снижение новых случаев заражения.
Как сообщил ТАСС, представитель Кремля напомнил, что полной победы над пандемией COVID-19 пока нет, поэтому угроза прихода третьей волны вполне реальна.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор смягчил требования к тестированию на коронавирус.