Станцию «Парк Победы» закроют из-за ремонта вестибюля

Станцию метро «Парк Победы» на синей линии закроют на два дня. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Станцию метро «Парк Победы» на синей линии закроют на два дня. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В предстоящие выходные станция метро «Парк Победы» будет закрыта. Причиной стали ремонтные работы в вестибюле.

Так, станцию метро на синей линии закроют 3 и 4 апреля на вход и выход. Петербуржцам предлагают воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайших станций подземки.

Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, к станции метро «Московская» ходят автобусы №№ 3, 26, 50 и трамваи №№ 29, 45, а к «Электросиле» можно будет доехать на автобусах №№ 3, 26, 50 и трамвай № 29.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что с 11 марта по 14 мая станция «Парк Победы» перешла на новый режим работы из-за ремонта.