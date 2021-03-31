Российские ученые предложили новый способ лечения тяжелой формы COVID

Тяжелое течение болезни связано с индукцией более сложного паттерна цитокинов.Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Тяжелое течение болезни связано с индукцией более сложного паттерна цитокинов.Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Научный сотрудник отдела иммунологии МГУ имени Ломоносова Андрей Круглов предложил новый способ лечения тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Ученый разработал метод детектирования антительного ответа на вирусные белки и проследил, почему возникает тяжелое течение нового вируса. Исследование показало, что у переносящих COVID-19 в тяжелой форме переключается антительный ответ и продуцируется неспецифичный к вирусу иммуноглобулин.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза, Круглов сделал вывод, что тяжелое течение болезни связано не с цитокиновым штормом, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны COVID в России.