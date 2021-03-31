Президент «Трансмашхолдинга» предложил перенести Большой порт Петербурга в Усть-Лугу

Большой порт Санкт-Петербург, расположенный в Невской губе Финского залива и устьевой части Невы, — один из крупнейших портов на северо-западе России. Его грузооборот в 2020 году составил около 60 млн тонн. Фото: seaport.spb.ru

Большой порт Санкт-Петербург, расположенный в Невской губе Финского залива и устьевой части Невы, — один из крупнейших портов на северо-западе России. Его грузооборот в 2020 году составил около 60 млн тонн. Фото: seaport.spb.ru

Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил президенту Владимиру Путину проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербурга. Инвестиции, по предварительным оценкам, составляют 440 млрд рублей.

Бизнесмен предложил перенести все портовые мощности в Усть-Лугу, а освободившуюся территорию отдать под жилую застройку. На месте порта, считает Бокарев, можно возвести 4,8 млн квадратных метро недвижимости, объектов культуры и социальной инфраструктуры.

В администрации Северной столице отмечают, что проект предпринимателя соответствует общепринятой мировой практике размещения морских портов за пределами исторических и центральных зон города, но сначала необходима тщательная разработка концепции. «Редевелопмент Большого порта — процесс долговременный и поэтапный», — отмечают в Смольном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петербурге планируют благоустроить 11 общественных пространств.