Президент «Трансмашхолдинга» предложил перенести Большой порт Петербурга в Усть-Лугу

Совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев предложил президенту Владимиру Путину проект редевелопмента Большого порта Санкт-Петербурга. Инвестиции, по предварительным оценкам, составляют 440 млрд рублей.
Бизнесмен предложил перенести все портовые мощности в Усть-Лугу, а освободившуюся территорию отдать под жилую застройку. На месте порта, считает Бокарев, можно возвести 4,8 млн квадратных метро недвижимости, объектов культуры и социальной инфраструктуры.
В администрации Северной столице отмечают, что проект предпринимателя соответствует общепринятой мировой практике размещения морских портов за пределами исторических и центральных зон города, но сначала необходима тщательная разработка концепции. «Редевелопмент Большого порта — процесс долговременный и поэтапный», — отмечают в Смольном.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году в Петербурге планируют благоустроить 11 общественных пространств.