Стало известно, сколько человек погибло при стрельбе в Калифорнии

При стрельбе в городе Ориндж (штат Калифорния) погибли по меньшей мере четыре человека, двое пострадали. Об этом сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в деловом комплексе в среду, 31 марта. Согласно заявлению полиции, «ситуация стабилизировалась, угрозы населению нет».

Отмечается также, что офицеры полиции отреагировали на звонок о стрельбе и прибыли на место происшествия. Ранее сообщалось о нескольких погибших и раненых.

Подозреваемый в стрельбе ранен, его увезли в госпиталь. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Америке, в городе Боулдер штата Колорадо число жертв стрельбы в супермаркете возросло до десяти человек, включая одного полицейского. Об этом сообщила глава местной полиции Марис Херольд.