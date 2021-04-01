Россиянам рассказали об опасности диет

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что несбалансированные диеты снижают иммунитет и устойчивость к заболеваниям.
Специалист посоветовала избегать экстремального похудения и отказаться от голодания.
«Не нужно резко ограничивать питание и следовать «модным» диетам — это вредно», — цитирует ее РИА «Новости».
Диетолог отметила, что здоровое оптимальное питание и адекватная физическая нагрузка помогут постепенно снизить вес без вреда для здоровья.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты советуют не разделять продукты на плохие и хорошие, чтобы не провоцировать появления чувства вины при употреблении в пищу «плохих» блюд.