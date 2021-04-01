Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве 11-летней давности: что известно об исчезновении его жены 

Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве 11-летней давности: что известно об исчезновении его жены 
Пропавшая Ирина Земченкова. Фото: vk.com/club15814586

В Петербурге по подозрению в убийстве задержан главный нефролог города Александр Земченков. Его задержание связано с делом об убийстве супруги Ирины, которое Следственный комитет расследует больше десяти лет. Версия о том, что к преступлению может быть причастен муж, рассматривалась с самого начала, но сразу ни к чему не привела.

Задержания главного врача-нефролога Петербурга Александра Земченкова произошло накануне, 31 марта. Меру пресечения мужчине суд изберет 1 апреля. По данным источника «КП-Санкт-Петербург», у следствия появились новые показания по делу. Правоохранители считают, что Земченков мог убить супругу, а причиной конфликта стал его роман на стороне. По одной из версий, он встречался с другим врачом, которая вскоре после исчезновения жены стала его официальной супругой.

Врач родительного дома №6 Ирина Земченкова пропала 23 февраля 2010-го года. Уже тогда СМИ назвали ее исчезновение одной из самых загадочных пропаж того года.

О пропаже супруги 11 лет назад правоохранителям сообщил сам Александр Земченков. На тот момент он уже был главным нефрологом. По его словам, утром она ушла в роддом навестить больную. Вышла из их квартиры на улице Чапыгина, и с тех пор ее просто никто не видел.

Еще тогда показания супруга вызвали у следователей сомнения. Кроме того, не в его пользу говорили и записи с камер видеонаблюдения, которые показали, что Ирина вовсе не выходила из дома.

Отметим, что на пропажу дочери внимание следствия спустя 10 лет, в 2020-м году, вновь обратил ее отец, Геннадий Кононов. Он пришел на прием к главе СКР Александру Бастрыкину.

Все эти годы отец Ирины искал все, что может помочь следствию. Множество нюансов насторожили его с самого начала. Еще в 2010-м году он сообщал, что дочь звонила ему каждое утро. 23-го февраля звонка от нее он не получил, зато в тот день позвонил ее муж, который сообщил, что Ирина еще спит и попросил ее не беспокоить. Когда Кононов попытался выйти на связь с дочерью позже, трубку вновь взял Земченков, заявивший, что супруга уже ушла работу.

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