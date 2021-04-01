На проспекте Большевиков завершилась реконструкция теплосети

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили реконструкцию тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе.

Как сообщили в пресс-службе организации, работы велись с июня 2019 года по апрель 2021-го. Почти за два года рабочие демонтировали более шести километров изношенных трубопроводов. На их место установили новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля теплосетей.

Теплосети реконструировали на участках проспекта Большевиков от улицы Подвойского до улицы Коллонтай, от улицы Коллонтай до дома №1 по Российскому проспекту, от Правобережной ТЭЦ на Октябрьской набережной до Мурманского шоссе.

Это должно повысить надежность системы теплоснабжения зданий в Невском и Красногвардейском района и в Кудрово.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что испытания теплосетей в Петербурге начнутся с 31 марта.