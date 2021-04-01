На Петроградской отремонтируют эскалатор

На Петроградской отремонтируют эскалатор
На Петроградской отремонтируют эскалатор. Фото: Gazeta.SPb.ru

Из-за капитального ремонта эскалатора изменяется режим работы станции «Петроградская». С 5 по 11 апреля по рабочим дням с 07:45 до 10:45 часов вход вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен.

Возможно изменение интервала времени закрытия и ограничения вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока. Петербургский метрополитен просит заранее планировать маршруты поездок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники метро обнаружили сумку с торчащими проводами на станции «Площадь Мужества».

метро новости СПб петроградская ремонт санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аварии с участием служебного авто пресс-секретаря Пескова никто не пострадал
Весенняя просушка дорог началась в Ленобласти
Кремль объяснил, что не станет вмешиваться в вопрос выбора артиста от ...
Коронавирус может остановиться к концу лета
Главного нефролога Петербурга, признавшегося в убийстве жены, заподозрили в ...
На Петроградской отремонтируют эскалатор
В Тверской области ФСБ пресечён акт терроризма
ЗакС не стал защищать парк Малиновка от строительства храма: как жители ...