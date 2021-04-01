На Петроградской отремонтируют эскалатор

Из-за капитального ремонта эскалатора изменяется режим работы станции «Петроградская». С 5 по 11 апреля по рабочим дням с 07:45 до 10:45 часов вход вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен.

Возможно изменение интервала времени закрытия и ограничения вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока. Петербургский метрополитен просит заранее планировать маршруты поездок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники метро обнаружили сумку с торчащими проводами на станции «Площадь Мужества».