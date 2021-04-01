Сатирик Семен Альтов рассказал о самом смешном розыгрыше на 1 апреля

Российский писатель-сатирик, заслуженный деятель искусств Семен Альтов рассказал о самом забавном первоапрельском розыгрыше, который случился с ним в День смеха.

Альтов поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что смешной случай произошел еще в его студенческие годы. Он учился в Технологическом институте, в здании которого также находился институт метеорологии. На его углу висело табло, на котором показывалась дата и температура воздуха, а над ним — лозунг «Слава советской науке». Как раз в День смеха в табло что-то заклинило и оно показывало 252 градуса тепла. Писатель вспоминает, что картина сломанного табло и лозунга смотрелась как антисоветская выходка.

По мнению Альтова, смех дает энергию человеку и позволяет не думать о плохом, что особенно актуально в эпоху гаджетов. Сегодня он призывает всех чаще улыбаться, даже под медицинской маской.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне рассказали, как шутят над коллегами на 1 апреля.