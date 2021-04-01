«Ангстрем» – премиальная мебель отечественного производства теперь и в Санкт-Петербурге

«Ангстрем» – мебельный магазин в Санкт-Петербурге, где ценят покупателей и предлагают им только продукцию собственного производства премиального качества. В ассортименте классика и трендовые коллекции, в которых отражается стиль эпохи, настроения модерновых стилей и есть место для изюминки от заказчика. За счет того, что производством занимается собственное одноименное предприятие, любая позиция из каталога доступна к производству под заказ с любыми модификациями.

Все стили мебели представлены в «Ангстрем»

Миссия компании – сделать дома и квартиры россиян комфортными за счет установки качественной и безопасной для здоровья мебели. Чтобы позволить себе отдыхать и работать удобно – за хорошими столами и на анатомически правильных стульях – в интернет-магазине «Ангстрем» представлены коллекции в самых разнообразных стилях. Поклонники минимализма и лофта будут рады выбрать корпусную и мягкую мебель без излишеств; у ценителей классики, прованса, актуализированного арт-деко тоже будут варианты.

Сайт магазина настолько продуманный, что навигация по нему интуитивная – от товара к товару, от раздела к разделу. В зависимости от того, собираетесь вы с нуля обставить спальню или ищете «те самые» табуреты для барной стойки в кухне, – вы сможете выбрать категоризацию товаров в верхнем основном меню по способу использования или по типу изделия.

Фотографии товаров детализированные и, что важно для многих, сделаны в интерьерах. Не нужно усердно пытаться представлять, как шкаф либо диван будут смотреться в гостиной, просто взгляните на снимки. По заявлению представителя магазина, готовые изделия ничем не отличаются от фото. Отзывы это подтверждают – покупатели делятся впечатлениями о том, что готовые изделия превзошли все их ожидания по качеству и выглядят так, как на снимках.

Готовая мебель или под заказ: что выбрать?

Готовую мебель не нужно долго ждать, зато под заказ можно получить кресла и диван такого размера, чтобы они идеально встали в нише в гостиной. Однозначно выбрать один из двух вариантов лучшим практически невозможно. Интернет-магазин мебели в Санкт-Петербурге «Ангстрем» предлагает не выбирать, а воспользоваться возможностью заказать любое изделие по каталогу нужного размера и со своими изменениями на очень оперативном производстве и без расходов на разработку уникального проекта и эскиза к нему.

Изобрести принципиально новое в мебели в 2020-х очень сложно. Поэтому дизайнерские решения для суперсовременных интерьеров часто представляют собой доработку классических и минималистичных силуэтов деталями. Почти все, что могут предложить вам дизайнеры интерьеров, можно в той или иной степени реализовать в производственных условиях Воронежской фабрики «Ангстрем». И это будет гораздо дешевле и практичнее, чем заказывать что-то особенное из за границы с наценкой за транспортировку и прочие логистические расходы.

Мебель, которая не надоедает

За 30 лет на российском рынке фабрика «Ангстрем» научилась слышать своего потребителя лучше многих. Это позволяет каждому купить мебель в Санкт-Петербурге, которая не только прослужит долго, а и не надоест за годы эксплуатации.

Для производства продукции на мебельной фабрике используют нетоксичные и полностью безопасные прессованные материалы – МДФ и ЛДСП. Из их сочетаний, а также витражных, стеклянных зеркальных и других вставок и небанальной фурнитуру получаются стильные современные шкафы, тумбы, комоды, диваны и кровати, как с разворота модного журнала об интерьерном дизайне.

Всё больше жителей Санкт-Петербурга предпочитают заказывать мебель комплектами, чтобы доставлял один продавец и не нужно было тратить время на подбор элементов под стиль. Если вы из тех, кто ценит свое время, деньги и доверяет профессионалам мира интерьерного дизайна, в интернет-магазине «Ангстрем» доступна возможность заручиться поддержкой эксперта, который составит бесплатный дизайн проект и поможет сформировать эскизы для мебельного гарнитура под заказ. Для того, чтобы получить помощь дизайнера, обратитесь к менеджеру, который также будет рад поделиться информацией об акциях и специальных предложениях.