В День смеха: ТОП-10 комедий петербуржцев

Самыми популярными комедийными фильмами среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали российские комедии. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 1 квартал 2021 года

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. Серебро и бронзу разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь драмам. При этом жители региона отдают предпочтение именно российским кинокомедиям, на долю которых приходится более 55% просмотров.

Также в ТОП-10 вошли:

• Последний богатырь* • Настоящее будущее* • Сделано в Италии • Как Надя пошла за водкой* • Холоп* • Дедушка нелегкого поведения • Один дома

Среди комедийных ситкомов, по данным аналитиков компании, самым популярным стал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и знаменитый американский сериал «Друзья» **, который не теряет актуальности даже 25 лет спустя. Замыкают пятерку лидеров российские сериалы «257 причин, чтобы жить»* и «Гранд»*.