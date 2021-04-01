В районе строительства «Северного потока-2» замечена активность военных кораблей

Близко к месту строительства «Северного потока-2» наблюдается повышенная активность военных кораблей. Об этом сообщил директор филиала оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

Минин заявил, что происходящее является провокацией.

Также он рассказал, что когда проект в январе этого года возобновили, то в районе строительства наблюдают повышенную активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств.

Минин напомнил, что пока укладывается трубопровод, то существует безопасная зона в 2,4 километра.

В эту зону запрещено входить судам, которые не имеют отношения к выполняемой работе.

Однако, несмотря на данные договоренности рядом с техническими судами, часто фиксируются, в том числе по тактическим номерам, военные корабли иностранных государств.

Представитель оператора заметил, что достаточно близко от трубопровода был замечен польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

А в охранной зоне судна-трубоукладчика «Фортуна» появлялась неопознанная подводная лодка.

По мнению Минина, действия подводной лодки могли вывести из строя систему якорного позиционирования «Фортуны» и привести к аварийному повреждению трубопровода.

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях… Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории»,— заявил Андрей Минин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Северный поток — 2» закончили на 95%.