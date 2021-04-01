В Оренбургской области город полностью остался без воды

В Оренбургской области в городе Новотроицк объявили о режиме чрезвычайной ситуации, так как новотройчане осталось без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Новотроицке случилась коммунальная авария. Из-за этого было приостановлено водоснабжение города.

Стало известно, что внештатная ситуация произошла во второй половине дня на центральной фекальной насосной станции.

Сообщается, что было необходимо откачивать сточные воды, именно для этого пришлось отключить водоснабжения и в городе, и в пригороде.

На данный момент на станции устраняют последствия случившегося.

В городе, где проживают около 90 тыс. человек на внеочередном заседании комиссии по ЧС решили ввести режима чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал поручение главе города Дмитрию Буфетову, чтобы последний связался с руководителями предприятий и организовали подвоз воды для жителей.

Также специальную технику перебросят из близлежащих городов.

Новотройчанам объявили о приостановлении занятий в школе и детских садах 2 апреля, пока на станции будут устранять проблему.

По предварительным данным, это займет около суток.

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