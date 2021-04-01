Эксперт рассказал об опасности воды из-под крана

Эксперт рассказал об опасности воды из-под крана
Вода из-под крана нуждается в дополнительной фильтрации. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В организме из-за нее накапливаются соли кальция и железа, что может привести к тяжелым последствиям.

Терапевт рассказала, чем может быть опасна вода из-под крана. Об этом пишет портал «Ридус». Она отметила, что постоянное употребление проточной воды сказывается на накапливании в организме соли кальция и железа. Это может привести к ряду тяжелых последствий.

Дело в том, что организм не способен справиться с фильтрацией. Поэтому стоит дополнительно фильтровать ее, например, при помощи специальных кувшинов. Главное – не забывать вовремя менять картриджи, иначе от фильтра больше вреда, чем пользы.

Внимательней всего нужно быть во время паводков, так как в это время в воде из-под крана могут содержаться болезнетворные бактерии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали напиток, защищающий сердце во время стресса. Также флаваноиды содержатся в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

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