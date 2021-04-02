В Горбунках задержали и.о. главы администрации: его подозревают в хищении 600 тысяч рублей

Политик мог присвоить средства из местного бюджета.

В Горбунсковском сельском поселении задержали исполняющего обязанности главы местной администрации. Он подозревается в мошенничестве и хищении 600 тысяч рублей из местного бюджета. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе управления следственного комитета по Ленинградской области.

По предварительным данным, мужчина мог заключить договор с индивидуальным предпринимателем о демонтаже здания. Обе стороны предполагали, что контракт не будет исполнен в полной мере. Средства, выделенные из бюджета, поступили на счет бизнесмена, а затем были переданы должностному лицу. Таким образом, и.о. главы администрации Горбунков мог незаконно заполучить 600 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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