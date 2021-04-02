Пока СК расследует дело о наркотиках: мировой суд рассмотрит материалы об участии Резника в московском форуме

Парламентария петербургского ЗакСа Максима Резника ждет судебное заседание. Мировой суд рассмотрит материалы о его возможном сотрудничестве с представителями «Открытой России», организации, признанной на территории страны нежелательной.

Дело в отношении депутата зарегистрировал суд в Василеостровском районе. Карточка дела появилась на сайте мировых судей Санкт-Петербурга.

Речь идет о ст. 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»).

Отметим, что в марте этого года Максим Резника задержали в Москве на форуме «Муниципальная Россия».

Точная дата судебного заседания пока не называется, но проходить оно будет, судя по всему, на фоне разбирательства по делу о наркотиках, в котором упоминается депутат.

Как писала Gazeta.SPb, скандал с участием Максима Резника разгорелся в начале марта. СМИ сообщили о том, что депутата якобы задержали в квартире, где полиция обнаружила наркотики. Вскоре выяснилось, что у парламентария проверили документы и отпустили.

Сам Резник, комментируя СМИ произошедшее, сообщил, что в квартире проживает его родственник.

Позже было возбуждено два уголовных дела. Одно – в отношении того самого родственника, Ивана Дорофеева, о производстве и сбыте наркотиков. Есть и второе дело, возбужденное по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». В нем упоминается депутат и две баночки «Ментоса», содержание одной из которых вызвало подозрения у правоохранителей.

Прокуратура подчеркивала, что была «… установлена возможная причастность к данному преступлению депутата Резника, то есть лица, в отношении которого применяется особый порядок производства …».

В марте Дорофеев был арестован по решению суда. После этого его мать заявила на своей странице в социальной сети Facebook о давлении на сына.

«Самое отвратительное, что из него фактически выжимают «показания» на депутата Максима Резника», — писала она.

Напомним, что расследование пообещал провести спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который призвал депутатов думать о своей репутации.