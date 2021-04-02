Песков рассказал, как Путину удается не забывать языки

Российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года. Фото: скриншот "Россия 24"

Российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года. Фото: скриншот "Россия 24"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина сказал, что российский лидер владеет двумя языками: немецким и английским. А для того, чтобы не потерять сноровку, Путин зачастую вливается в лингвистическая среду. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Дмитрий Песков отметил, что российский президент смотрит немецкие телеканалы и каналы на английском.

Также, пару раз в неделю глава России обучается английскому.

Такие уроки достаточно небольшие по времени, однако эффективные, так как Путин занимается языком систематически.

В частности, лидер страны увлекается чтением. Больше всего его привлекает историческая литература, воспоминания известных людей и газеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России возглавил рейтинг наиболее привлекательных мужчин, который составили россияне. За Путина проголосовали 18%, за Дмитрия Нагиева – 3% опрошенных. Тройку лидеров замыкает актер Данила Козловский.