Путина назвали самым красивым мужчиной России

Президент возглавил рейтинг, который составили россияне.

Жители России рассказали, каких мужчин считают наиболее привлекательными в России. Результаты опроса опубликовал сервис SuperJob.

Первое место занял президент России Владимир Путин – за него проголосовали 18%. На втором месте оказался шоумен Дмитрий Нагиев – его имя назвали 3% опрошенных. Тройку лидеров замыкает актер Данила Козловский.

Известно, что 19% опрошенных заявляли, что считают наиболее привлекательным мужчиной в России себя. Нашлись и те, кто заявили, что не знают самого красивого мужчину – так сказали 9% мужчин и 19% женщин.

При этом 27 процентов мужчин и 24 процента женщин затруднились ответить на вопрос.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженки хотят быть красивыми, несмотря на пандемию.