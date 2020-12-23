С боевым раскрасом под маской: петербурженки хотят быть красивыми, несмотря на пандемию

Пандемия коронавируса отразилась и на рынке декоративной косметики. Жительницы России, в том числе и петербурженки, стали чаще покупать косметику для глаз на фоне масочного режима. Примечательно и то, что падение спроса на помады торговые площадки при этом не отмечают.

Несмотря на пандемию коронавируса, жительницы России хотят оставаться красивыми. Об этом свидетельствуют и результаты анализа продаж интернет-магазина Wildberries. По итогам десяти месяцев этого года специалисты отметили значительный рост спроса на косметику для глаз.

Так, на 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли продажи туши, а на щипцы для завивки ресниц – и вовсе на 565%. Продажи теней за этот период увеличились на 116% год к году. Колоссальный рост отмечается в продажах воска для бровей – более 1000%. Выросла в продажах также жидкая подводка, полоски для век, накладные ресницы.

Можно было бы предположить, что продажи помад для губ из-за масочного режима должны были просесть. Однако, по данным Wildberries, они остались на уровне прошлого года. Рост, хоть и менее динамичный, чем на косметику для глаз, зафиксирован в сегменте тональных кремов и румян.

Исследования проводила и площадка AliExpress. В Петербурге одним самых популярных продуктов в категории красоты и здоровья стала помада.

Gazeta.SPb направила запросы в сети магазинов косметики, в том числе «Улыбка радуги» и «Рив Гош», чтобы выяснить, как именно изменился объем продаж декоративной косметики в Петербурге за уходящий год.

Отметим, что косметика может понадобиться и тем россиянкам, которые начали испытывать проблемы с кожей из-за ношения масок. Ранее Gazeta.SPb писала о том, что делать, если не удалось избежать сыпи.