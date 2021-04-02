Сосо Павлиашвили, после скандала с Познером, просит помирить Абхазию и Грузию

Грузинский исполнитель песен Сосо Павлиашвили, говоря об инциденте с телеведущим Владимиром Познером в Тбилиси, просит Россию помирить Абхазию и Грузию.
Павлиашвили думает, что люди были просто-напросто обижены словами Познера об Абхазии, так как этот вопрос был, есть и будет очень неоднозначным.
По словам певца, военный конфликт между Грузией и Абхазией придумали нарочно.
Павлиашвили отмечает, что гуманнее было бы всем вместе сесть за круглый стол переговоров.
Грузинский исполнитель надеется, что Россия выступит в качестве миротворца, и в Абхазии и Грузии воцарится мир и покой.
Однако певец отмечает, что на данный момент этот мир никому не нужен.
Он назвал Россию великой страной и объяснил, что в ее компетенции помочь.
Напомним, что первого апреля мэтр журналистики Владимир Познер покинул Грузию. Там прошли акции протеста.
Ранее известный телеведущий прилетел в Тбилиси праздновать день рождения. Однако протестующие окружили гостиницу и закидали её яйцами. Грузины требовали, чтобы он уехал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кремле сообщили, что поездки в Грузию, после инцидента с Познером, теперь опасны.