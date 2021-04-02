Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему быть богатым плохо

Российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что большие деньги все-таки могут испортить людей. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

Второго апреля Пригожин отмечает свой день рождения, ему исполнилось 52 года.

Российский продюсер объяснил, что для него будет лучшим подарком.

При этом Пригожин считает, что цена вообще не важна, ему хочется, чтобы подарок был нужным и практичным. А также сюрприз предполагал долгое пользование.

Продюсер заявил, что к своим 52-м наконец перестал завидовать тем, кто богаче и успешнее, а еще похвастался, что стал больше ценить настоящую дружбу и поддержку.

Продюсер объяснил, что человек сам по себе существо не простое.

При этом большие деньги плохо влияют на людей. Более того, по словам Пригожина, это целое испытание.

Пригожин рассказал, что никогда не составляет списки определенных вещей, как у многих принято в шоу-бизнесе.

Мужчина признался, что получает удовольствие от тех вещей, которые когда-то ему по-настоящему пригодятся.

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