Бородина созналась в воровстве в турецком отеле

Телеведущая Ксения Бородина созналась, что своровала в турецком отеле. Об этом она сообщила у себя в социальный сетях.
Бородина объяснила, что взяла с собой из отеля «невероятно классные» тапки. При этом, по словам, телеведущей, ее весь день мучает совесть.
Также она предположила, что тапочки были одноразовые.
Хотя это не облегчило «страдания» Бородиной, и она все также не знает, могла ли она их взять.
Ведущая в своем Instagram попросила подписчиков решить наконец ее сомнения.
Помимо этого, Бородина перечислила вещи, которые не стоит прибирать к рукам из отеля.
В этом списке оказались полотенца, лампочки, посуда, халаты и шторы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представитель телеканала «Ю» сообщил о продолжении популярного реалити-шоу ТНТ «Дом-2». Оно непрерывно шло 16 лет. Возращение легендарного реалити ждут на «Ю» 19 апреля.