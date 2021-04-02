Бородина созналась в воровстве в турецком отеле

Ксения Бородина - российская телеведущая, актриса и диджей. Фото: кадр из интервью youtube.com

Ксения Бородина - российская телеведущая, актриса и диджей. Фото: кадр из интервью youtube.com

Телеведущая Ксения Бородина созналась, что своровала в турецком отеле. Об этом она сообщила у себя в социальный сетях.

Бородина объяснила, что взяла с собой из отеля «невероятно классные» тапки. При этом, по словам, телеведущей, ее весь день мучает совесть.

Также она предположила, что тапочки были одноразовые.

Хотя это не облегчило «страдания» Бородиной, и она все также не знает, могла ли она их взять.

Ведущая в своем Instagram попросила подписчиков решить наконец ее сомнения.

Помимо этого, Бородина перечислила вещи, которые не стоит прибирать к рукам из отеля.

В этом списке оказались полотенца, лампочки, посуда, халаты и шторы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что представитель телеканала «Ю» сообщил о продолжении популярного реалити-шоу ТНТ «Дом-2». Оно непрерывно шло 16 лет. Возращение легендарного реалити ждут на «Ю» 19 апреля.