Траурная церемония в память жертв теракта в метро прошла в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru

Траурная церемония в память жертв теракта в метро прошла в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На станции метро «Технологический институт» 3 апреля состоялась траурная церемония в память жертв теракта.

Участие в церемонии приняли председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор города Олег Эргашев, начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин. Они возложили цветы к мемориальной доске, установленной на платформе «Технологического института» в память о жертвах теракта 3 апреля 2017 года.

Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На станции собрались родные погибших, депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти Петербурга.

«Боль не проходит. Ушли молодые красивые ребята, у которых вся жизнь была впереди. Ушли и наши ветераны. 15 человек ушли от нас. Самое страшное зло — терроризм, в каком бы он виде не был», — заявил Макаров.

Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Спикер ЗакСа подчеркнул, что все должны сохранять бдительность. Нужно «уничтожать» всех тех, кто придумывает все эти страшные теракты, добавил Макаров.

Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Напомним, 3 апреля 2017 года террорист-смертник оставил одну бомбу на станции «Площадь Восстания», которую успели обезвредить. Вторую он взорвал в вагоне, когда поезд ехал в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов обратился к петербуржцам в годовщину теракта в метро.

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