Беглов обратился к петербуржцам в годовщину теракта в метро

Губернатор Александр Беглов выступил с обращением в связи с четвертой годовщиной теракта в петербургском метро. Сегодня в Северной столице вспоминают погибших при взрыве на станции «Технологический институт».

Ровно четыре года назад, 3 апреля, в метро произошел теракт, жертвами которого стали 15 человек. Еще более ста пассажиров получили ранения.

Глава города напомнил, что в тот день петербуржцы проявили настоящее мужество и готовности прийти на помощь пострадавшим. Медики, психологи и соцработники оказывали помощь раненым и семьям погибших. Автомобилисты бесплатно подвозили людей, оказавшихся на месте трагедии.

«Добрые дела всегда отличали настоящих ленинградцев-петербуржцев, характер которых особенно проявляется в период испытаний. Так не раз бывало в нашей истории», — подчеркнул Беглов.

По его словам, все эти годы власти поддерживают связь с пострадавшими и родными погибших, им оказывается помощь. Сегодня в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида. На станции «Технологический институт» возложат цветы.

Напомним, 3 апреля 2017 года террорист-смертник оставил одну бомбу на станции «Площадь Восстания», которую успели обезвредить. Вторую он взорвал в вагоне, когда поезд ехал в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почтут память о погибших в теракте в метро.