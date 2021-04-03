В Петербурге простились с бывшим депутатом ЗакСобрания Владимиром Гольманом

Гольмана не стало на 88-м году жизни, он умер в одной из больниц города. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Гольмана не стало на 88-м году жизни, он умер в одной из больниц города. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Сегодня, 3 апреля, Петербург простился с бывшим депутатом ЗакСобрания, заслуженным строителем РФ Владимиром Гольманом. Гражданская панихида прошла в Спасо-Преображенском соборе.

Председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров заявил на панихиде, что Гольман был выдающимся человеком, жизненный путь которого был неразрывно связан с Петербургом. Он был близким другом и наставником для нескольких поколений городских парламентариев.

«Пройдут годы и десятилетия, но память о Владимире Михайловиче будет всегда жить в сердце каждого жителя Петербурга — города, в котором так много построено его руками. Сегодня скорбит не только город Святого апостола Петра, скорбит вся Россия», добавил спикер ЗакСа.

Макаров добавил, что депутаты будут хранить и передавать преемникам традиции, завещанные им Гольманом.

Владимир Гольман был депутатом ЗакСа с первого по четвертый созыв: с 1994 по 2011 годы. С 1995 года он был президентом Союза строителей «Союзпетрострой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге скончался бывший депутат ЗакСа Владимир Гольман. Гольмана не стало на 88-м году жизни, он умер в одной из больниц города.