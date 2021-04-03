В Янино потушили крупный пожар на мебельном производстве

Пожар в Янино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в Янино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе противопожарные службы ликвидировали крупный пожар на мебельном производстве в Янино.

По информации областного управления МЧС, очевидцы вызвали пожарных в 13:39. Все случилось на улице Шоссейная в Янино, где находится мебельная фабрика.

На борьбу с огнем направили дежурные смены 101, 149 и 150 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти — всего работали 16 человек с привлечением четырех пожарных машин.

Площадь пожара в складском помещении достигла 900 квадратных метров. Ровно в пять часов вечера пожарные сообщили о ликвидации огня.

Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара установит отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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