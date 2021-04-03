В Сербии 107-летняя женщина успешно вакцинировалась от коронавируса

В Сербии 107-летняя жительница города Нови-Сад успешно вакцинировалась от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на городскую поликлинику.

Женщину по имени Илона Ковач родилась в 1914 году. Она получила вторую дозу вакцины на дому. Координатора отдела по работе с общественностью поликлиники Зорки Бакович рассказал, что пожилая женщина чувствует себя прекрасно.

«Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова», — отметил он.

Препарат, которым привилась женщина, не называется.

Число зараженных в Сербии достигло 614 365 человек, жертвами коронавируса стали 5 422 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Вучича, Сербия планирует «инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству» вакцины против коронавирусной инфекции. Сербия уже заказала более 10 млн доз вакцин из разных стран, но в настоящее время получила всего около 2 млн доз.