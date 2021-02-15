Сербия планирует произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»

Сербия планирует произвести 20 млн доз вакцины &#171;Спутник V&#187;
Сербия запланировала производство 20 млн доз препарата. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в стране намерены произвести порядка 20 млн доз российского антиковидного препарата «Спутник V».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на словам Вучича, борьба с распространением новой инфекции будет продолжаться на протяжении еще «трех, четырех, пяти лет», поэтому власти должны обеспечить минимальные потери населения от коронавируса.

По словам Вучича, Сербия планирует «инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству» вакцины против коронавирусной инфекции. Как указал президент, после завершения подготовки, в стране смогут производить около 20 млн доз препарата «Спутник V».

Сербия уже заказала более 10 млн доз вакцин из разных стран, но в настоящее время получила всего около 2 млн доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали первый в мире тест на британский штамм коронавируса.

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