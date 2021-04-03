В Чехии с 12 апреля начнут постепенно ослаблять карантин

Власти Чехии планируют смягчить действующие в стране коронавирусные ограничения.

Об этом заявил первый вице-премьер Ян Гамачек в интервью газете Pravo.

Действие режима чрезвычайной ситуации заканчивается 11 апреля. По словам первого вице-премьера, режим ЧС продлевать не станут и часть жестких ограничений будет снята, так как нового всплеска заболевания не ожидается.

Пока планируется снять ограничения на передвижение между административными районами республики и отменить комендантский час, действующий с 21:00 до 05:00.

Следующий этап наступит, если позволит эпидемиологическая ситуация. Тогда учащиеся смогут вернуться к очным занятиям, откроются магазины и предприятия по оказанию бытовых услуг. Потом, возможно, откроют кафе и рестораны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.