В Петербурге почтили память бывшего председателя ЗакСобрания Вадима Тюльпанова

В Северной столице почтили память Вадима Тюльпанова — бывшего главы комитета по регламенту организации парламентской деятельности Совфеда РФ и экс-председателя петербургского ЗакСобрания третьего и четвертого созывов.

Сегодня, 4 апреля, прошла церемония возложения цветов к памятнику Тюльпанова на Новодевичьем кладбище. В память о сенаторе отслужили панихиду. Участие в мероприятии принял председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

По словам Макарова, город никогда не забудет вклад, который Тюльпанов внес в развитие Петербурга и всей страны. Он отметил, что сенатор всегда принимал правильные и детально выверенные решения на благо населения.

«Петербуржцы чувствовали это и относились к нему с глубочайшим уважением и доверием. Недаром они четырежды избирали его депутатом Законодательного Собрания. Имена таких людей навсегда остаются в памяти народа и летописи великих свершений нашего города», — заключил спикер ЗакСа.

Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля 2017 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге простились с бывшим депутатом ЗакСобрания Владимиром Гольманом.